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Бензема заявил, что надеется выиграть «Золотой мяч»

20:11
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Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о «Золотом мяче».

«Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить его. Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.

В любом случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира — одна из них, конечно» приводит слова Бензема Eurosport.

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.com/football/ballon-d-or/2021/ballon-d-or-2021-karim-benzema-hopes-he-will-win-the-prestigious-award-and-is-happy-to-be-in-content_sto8631983/story.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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