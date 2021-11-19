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Ла лига вспомнила знаменитую фразу Карпина про Фалькао

01:20
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Пресс-служба ла лиги в Instagram вспомнила знаменитую фразу Валерия Карпина про нападающего Радамеля Фалькао. В этом году колумбиец перешел в «Райо Вальекано».

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10 лет назад Карпин, когда тренировал «Спартак», после поражения от «Порту» вышел к болельщикам для откровенного разговора, который получил широкую популярность. Одной из фраз специалиста стала: «Не едут к нам. Фалькао к нам не поедет. И что Бруну Алвеш у них, им «Твенте» тройку загрузил. «Твенте» ***** тройку им загрузил с Бруну Алвешем. И с Данни, ***. Тройку загрузил».

«В Россию Радамель так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Instagram. Текст был на русском языке.

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Евгений Козинов все материалы автора

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