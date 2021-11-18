Оскар Мингеса: «Игроки не были счастливы с Куманом»

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса прокомментировал отставку Роналда Кумана с поста главного тренера команды и назначение Хави.

«Раздевалке нужны были перемены. Не существовало той атмосферы, что была нам нужна. Игроки не были счастливы, — цитирует игрока Marca. — Когда ты в порядке, и что-то не получается, необходима смена декораций. Я уверен, что с Хави у нас все получится. Игроки верят его словам, и это очень важно. Мы тренируемся с самой высокой интенсивностью. Теперь у нас есть четкие цели, и мы работаем над тем, чтоб достичь их».

Куман был главным тренером «Барселоны» с 2020 года до 27 октября 2021. После его уволения клуб возглавил Хави, подписавший контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Мингеса сыграл 13 матчей за «Барселону» во всех турнирах и пока не отличился результативными действиями.