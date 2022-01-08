Бензема забил 300-й гол за «Реал». Впереди только Роналду, Рауль и Ди Стефано
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии», информирует Opta.
Для 34-летнего форварда это 300-й гол за «Королевский клуб» во всех турнирах (в 584 матчах). Он — четвертый игрок «Реала», кому удалось преодолеть эту отметку.
Ранее это сделали Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).
В этом сезоне Бензема провел 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 8 передач.
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