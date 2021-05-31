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Бензема считает, что у Мбаппе есть качества игрока «Реала»

09:17
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Посмотрим, что будет в будущем, но в любом случае Мбаппе ждут в «Реале». У него есть все качества однажды стать игроком этого клуба», — цитирует Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» в летнее трансферное окно попытается купить 22-летнего француза. В сезоне-2020/21 футболист провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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