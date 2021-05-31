Рауль и Конте отказались возглавлять «Реал»

Тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес и бывший наставник «Интера» Антонио Конте отказались возглавить «Реал», утверждает COPE.

По данным источника, мадридский клуб рассматривал обоих специалистов на пост главного тренера. Однако тренеры не планируют возглавлять «Реал». Этот пост может занять наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

27 мая стало известно, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала», который по итогам текущего сезона занял второе место в чемпионате Испании.