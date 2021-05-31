19-летний арбитр скончался на предматчевой разминке в Испании
08:25
19-летний испанский футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь скончался 30 мая на предматчевой разминке, сообщает Федерация футбола региона Мурсия (FFRM) в Twitter.
«Мы шокированы смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши соболезнования его близким», — говорится в сообщении FFRM.
По информации La Opinion de Murcia, Берналь потерял сознание во время разминки на футбольном поле. Ему была оказана первая помощь с использованием дефибриллятора, однако спасти молодого человека врачам не удалось.
Дополнительная информация:
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2021/05/31/arbitro-19-anos-fallece-partido-52426412.html
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