Бензема признан лучшим игроком «Реала» в сезоне

Нападающий Карим Бензема признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2021/22.

«Я очень горд. Это был очень хороший сезон для меня с точки зрения голов, передач, побед и трофеев», — приводит слова Бензема пресс-служба клуба.

В этом сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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