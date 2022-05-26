«Реал» готов предложить «Милану» 120 миллионов евро за Леау

«Реал» хочет приобрести нападающего «Милана» Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.

Отмечается, что после того как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продлил контракт с парижским клубом, Леау стал основной трансферной целью «Реала».

Контракт нападающего с клубом из Милана рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «россоннери» во всех турнирах. При этом его признали самым ценным игроком сезона в серии А.

07.06.2022 | Германия — Англия