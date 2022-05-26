Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:48

«Реал» готов предложить «Милану» 120 миллионов евро за Леау

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леау.
Фото Reuters

«Реал» хочет приобрести нападающего «Милана» Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.

Отмечается, что после того как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продлил контракт с парижским клубом, Леау стал основной трансферной целью «Реала».

Контракт нападающего с клубом из Милана рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «россоннери» во всех турнирах. При этом его признали самым ценным игроком сезона в серии А.

07.06.2022 | Германия — Англия
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Карпин назвал Бензема лучшим футболистом года в мире на данный момент
«Ливерпуль» — «Реал»: Бензема и Мане вспомнят финал 2018-го?
Салах: «После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов»
Модрич: «Анчелотти — один из лучших тренеров в истории футбола»
В 2018-м Кариус сломал «Ливерпулю» финал ЛЧ. Справится ли «Реал» теперь без его помощи?
Президент «ПСЖ»: «Я уважаю «Реал», но у меня не очень хорошие отношения с Пересом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости