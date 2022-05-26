«МЮ» и «Атлетико» проведут летом товарищеский матч в Осло

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года проведут товарищеский матч, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Команды встретятся в рамках подготовки к новому сезону. Игра запланирована на 30 июля на стадионе «Уллевол» в Осло.

«Атлетико» по итогам сезона сезона-2021/22 занял третье место в ла лиге, набрав 71 очко. «Манчестер Юнайтед», набравший 58 баллов, занял шестое место в АПЛ.