Бензема не спешит продлевать контракт с «Реалом»

Форвард «Реала» Карим Бензема откладывает заключение нового соглашения с мадридским клубом, сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний футболист хочет понять для себя, приносит ли он пользу для клуба или нет. В конце сезона-2020/21 нападающий примет решение о своем будущем. Возможно, француз вернется в «Лион».

Нынешнее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей в ла лиге, забив 11 голов и сделав 5 передач.