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«Атлетик» и «Леванте» сыграли вничью в полуфинале Кубка Испании

01:00
&quot;Атлетик&quot; - &quot;Леванте&quot;. Фото ФК "Атлетик".
&quot;Атлетик&quot; - &quot;Леванте&quot;. Фото ФК "Атлетик".
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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Леванте».

У хозяев отличился Иньиго Мартинес, у гостей — Гонсало Мелеро. Ответная игра состоится 4 марта.

Кубок Испании

1/2 финала

Первый матч

«Атлетик» — «Леванте» — 1:1 (0:1)

Голы: Мелеро, 26 (0:1). Иньиго Мартинес, 58 (1:1).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лопес, 46), Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Весга, 46), Венседор (Беренгер, 46), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 79).

«Леванте»: Карденас, Дуарте, Коке (Сон, 54), Клерк, Постиго, Радойя, Барди (Везу, 81), Мелеро (Малса, 54), Рохер (Рочина, 68), Моралес, Де Фрутос (Гомес, 68).

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 19. Рауль Гарсия, 31. Коке, 35.

Судья: Хиль Мансано.

11 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Леванте

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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