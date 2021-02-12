«Атлетик» и «Леванте» сыграли вничью в полуфинале Кубка Испании
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Леванте».
У хозяев отличился Иньиго Мартинес, у гостей — Гонсало Мелеро. Ответная игра состоится 4 марта.
Кубок Испании
1/2 финала
Первый матч
«Атлетик» — «Леванте» — 1:1 (0:1)
Голы: Мелеро, 26 (0:1). Иньиго Мартинес, 58 (1:1).
«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лопес, 46), Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Весга, 46), Венседор (Беренгер, 46), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 79).
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Коке (Сон, 54), Клерк, Постиго, Радойя, Барди (Везу, 81), Мелеро (Малса, 54), Рохер (Рочина, 68), Моралес, Де Фрутос (Гомес, 68).
Предупреждения: Иньиго Мартинес, 19. Рауль Гарсия, 31. Коке, 35.
Судья: Хиль Мансано.
11 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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