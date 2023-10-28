Беллингем в «Реале»: 13 голов в 13 играх

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в среднем по 1 голу за матч в составе «королевского» клуба.

28 октября 20-летний англичанин оформил дубль в игре 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).

Таким образом, в сезоне-2023/24 Беллингем в 13 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 13 голов. В чемпионате Испании на его счету 10 мячей в 10 играх, а в Лиге чемпионов — 3 гола в 3 матчах.