Беллингем в «Реале»: 13 голов в 13 играх
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в среднем по 1 голу за матч в составе «королевского» клуба.
28 октября 20-летний англичанин оформил дубль в игре 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).
Таким образом, в сезоне-2023/24 Беллингем в 13 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 13 голов. В чемпионате Испании на его счету 10 мячей в 10 играх, а в Лиге чемпионов — 3 гола в 3 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
12
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
13
|Кадис
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
14
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|- : -
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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