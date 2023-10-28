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Беллингем в «Реале»: 13 голов в 13 играх

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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в среднем по 1 голу за матч в составе «королевского» клуба.

28 октября 20-летний англичанин оформил дубль в игре 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).

Таким образом, в сезоне-2023/24 Беллингем в 13 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 13 голов. В чемпионате Испании на его счету 10 мячей в 10 играх, а в Лиге чемпионов — 3 гола в 3 матчах.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
12
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 1 : 2
28.10 17:15
Барселона – Реал
 1 : 2
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
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Атлетико – Алавес
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