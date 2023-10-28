«Реал» обыграл «Барселону» в класико благодаря дублю Беллингема

«Барселона» дома проиграла «Реалу» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе».

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган. Во втором тайме на 68-й минуте игрок «Реала» Джуд Беллингем сравнял счет.

На 90+2-й минуте Беллингем оформил дубль и принес мадридцам победу.

«Реал» набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» проиграла впервые в этом сезоне чемпионата страны и находится на третьей строчке (24 очка).