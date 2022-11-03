Бельерин хочет остаться в «Барселоне»

Испанский защитник Эктор Бельерин хотел бы продлить контракт с «Барселоной». Текущее соглашение испанца действует до конца этого сезона.

«Я хочу подписать новый контракт, потому что моё желание заключается в том, чтобы остаться в «Барселоне». Я действительно счастлив в этом клубе. Для реализации проекта всегда требуется время, это нормально. Мы на 100% доверяем Хави», — приводит слова Бельерина журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует продлевать соглашение с испанским защитником. 27-летний латераль присоединился к каталонцам этим летом, подписав годичный контракт.

В текущем сезоне Бельерин сыграл 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.