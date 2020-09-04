Бартомеу обвиняется полицией в коррупции

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу обвиняется в коррупции каталонской полицией за якобы полученную от клуба личную финансовую выгоду, сообщает El Mundo. Обвинения относятся к делу, которое стало известно как «Barcagate», в котором описана внутренняя работа и финансовые операции клуба, что вызвало переполох в испанских СМИ.

Утверждается, что Бартомеу санкционировал выплату компании, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость, и в настоящее время власти расследуют причины такой завышенной стоимости.