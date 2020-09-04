Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бартомеу обвиняется полицией в коррупции

00:33
Жозеп Бартомеу. Фото Football Espana
Жозеп Бартомеу. Фото Football Espana
Теги:

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу обвиняется в коррупции каталонской полицией за якобы полученную от клуба личную финансовую выгоду, сообщает El Mundo. Обвинения относятся к делу, которое стало известно как «Barcagate», в котором описана внутренняя работа и финансовые операции клуба, что вызвало переполох в испанских СМИ.

Утверждается, что Бартомеу санкционировал выплату компании, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость, и в настоящее время власти расследуют причины такой завышенной стоимости.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир