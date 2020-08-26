Бартомеу хочет провести личную встречу с Месси
16:56
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу хочет провести личную встречу с капитаном команды Лионелем Месси, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Диалог может случиться уже сегодня вечером, сообщает Marca.
Бартомеу хочет лично услышать, чем именно недоволен футболист, и понять какие возможно выходы из данной ситуации.
Напомним, что Месси прервал свой отпуск, чтобы ранее встретиться с новым главным тренером команды Роналдом Куманом. Именно после этой беседы аргентинец склонился к решению расторгнуть контракт и покинуть клуб.
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