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Бартомеу готов обсуждать с Месси только продление контракта

09:45
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Барселона» готова отпустить нападающего Лионеля Месси только за 700 миллионов евро, что эквивалентно сумме отступных футболиста, сообщает El Mundo Deportivo.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу занимает жесткую позицию по вопросу будущего Месси в клубе. Он готов обсуждать с игроком только продление контракта с «Барсой».

Президент клуба полагает, что его будут критиковать в любом случае, но в случае ухода аргентинца его просто уничтожат.

Форвард начинает злиться из-за того, как складывается ситуация, однако Бартомеу убежден, что он прав. Президент каталонского клуба проконсультировался с юристами, и ему сообщили, что нельзя отпускать аргентинца бесплатно, поскольку это можно трактовать как растрату клубных средств.

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