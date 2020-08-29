Бартомеу готов обсуждать с Месси только продление контракта

«Барселона» готова отпустить нападающего Лионеля Месси только за 700 миллионов евро, что эквивалентно сумме отступных футболиста, сообщает El Mundo Deportivo.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу занимает жесткую позицию по вопросу будущего Месси в клубе. Он готов обсуждать с игроком только продление контракта с «Барсой».

Президент клуба полагает, что его будут критиковать в любом случае, но в случае ухода аргентинца его просто уничтожат.

Форвард начинает злиться из-за того, как складывается ситуация, однако Бартомеу убежден, что он прав. Президент каталонского клуба проконсультировался с юристами, и ему сообщили, что нельзя отпускать аргентинца бесплатно, поскольку это можно трактовать как растрату клубных средств.