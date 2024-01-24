«Барселоны» планирует выкупить Феликса и Канселу

Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш сообщил о желании «Барселоны» выкупить контракты Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Руководство каталонцев намерено оставить игроков на постоянной основе. «Барса» планирует сотрудничать с ними и после этого сезона.

Феликс арендован у «Атлетико», Канселу — у «Манчестер Сити».

В активе 24-летнего Феликса 4 гола и 2 результативные передачи в 17 встречах. В Канселу 2 забитых мяча и 1 ассист в 16 играх ла лиги.