«Барселона» забила 100 голов в 16 сезонах подряд
09:12
«Барселона» в гостевом матче 28-го тура ла лиги разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.
По данным журналиста Педро Мартина, каталонский клуб достиг отметки в 100 голов во всех турнирах сезона-2020/21. Таким образом, «Барселона» забивает не меньше 100 мячей в 16 сезонах подряд.
После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.
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