«Барселона» забила 100 голов в 16 сезонах подряд

«Барселона» в гостевом матче 28-го тура ла лиги разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

По данным журналиста Педро Мартина, каталонский клуб достиг отметки в 100 голов во всех турнирах сезона-2020/21. Таким образом, «Барселона» забивает не меньше 100 мячей в 16 сезонах подряд.

После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.