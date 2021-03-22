Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест высказался о победном матче команды в 28-м туре ла лиги против «Реал Сосьедада» (6:1).

«Система игры «Барселоны» отлично работает. Мы забиваем и хорошо играем, у тренера есть выбор в тактике и футболистах. Ощущения от победы — невероятные. Сейчас у «Барселоны» все хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Очень рад дублю, что смог помочь команде. «Барселона» на верном пути. Нужно продолжать работу», — цитирует Деста пресс-служба «Барселоны».

После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка. В следующем туре каталонцы сыграют с «Вальядолидом» (5 апреля).