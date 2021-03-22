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Месси обошел Касильяса по числу матчей в ла лиге

08:18
Лионель Месси. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
Лионель Месси. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
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«Барселона» в гостевом матче 28-го тура ла лиги крупно обыграла «Реал Сосьедад» (6:1).

Для капитана каталонцев Лионеля Месси этот матч стал 768-м в футболке сине-гранатовых. Это абсолютный рекорд.

33-летний аргентинец обошел бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса (510) по играм в ла лиге. В активе Месси 511 встреч. По этому показателю футболист занимает 7-е место в чемпионате Испании. Лидером является экс-голкипер «Барселоны» Андони Субисаррета.

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