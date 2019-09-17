«Барселона» за трансфер Гризманна может быть наказана матчем без зрителей или штрафом в 300 евро

«Барселона» может понести наказание за нарушения при трансфере нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS. Бывший клуб форварда «Атлетико» подал жалобу на каталонцев, заявив, что они вели переговоры с Гризманном еще в марте. На тот момент стоимость его выкупа составляла 200 миллионов евро. Летом стоимость упала до 120 миллионов. Именно эту сумму заплатили каталонцы, «Атлетико» настаивает на выплате еще 80 миллионов.

В качестве наказания за нарушения «Барсу» могут обязать провести один матч ла лиги при пустых трибунах. В качестве альтернативы рассматривается штраф всего лишь в триста евро, согласно статьям 88 и 126 Дисциплинарного кодекса Испанской федерации футбола.