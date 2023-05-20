«Барселона» является фаворитом на трансфер Фирмину

«Барселона» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмину, информирует Mundo Deportivo.

Также издание сообщает, что в трансфере бразильца заинтересован «Реал», который находится в поиске игрока для конкуренции с Каримом Бензема.

Фирмину играет в составе «Ливерпуля» с 2015 года.

31-летний бразилец провел в этом сезоне 23 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.