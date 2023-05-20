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Сегодня, 14:31

«Барселона» является фаворитом на трансфер Фирмину

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмину, информирует Mundo Deportivo.

Также издание сообщает, что в трансфере бразильца заинтересован «Реал», который находится в поиске игрока для конкуренции с Каримом Бензема.

Фирмину играет в составе «Ливерпуля» с 2015 года.

31-летний бразилец провел в этом сезоне 23 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
15
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
16
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 2 : 0
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 - : -
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
 - : -
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
21.05 19:30
Валенсия – Реал
 - : -
21.05 22:00
Севилья – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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