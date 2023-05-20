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Сегодня, 13:31

Агент Барбоза рассказал об интересе испанских клубов к главному тренеру «Спартака» Абаскалю

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном отъезде главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Знаю, что к Абаскалю есть интерес из Испании. За ним пристально следят, смотрят, как он работает. Вполне возможно, что летом будут конкретные переговоры. Испания — его родина, он легко может найти там команду», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее известный агент Тимур Гурцкая в видео на канале «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль имеет предложение о работе в Европе и делает все, чтобы покинуть команду.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
15
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
16
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 2 : 0
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 - : -
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
21.05 15:00
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 - : -
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Валенсия – Реал
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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
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Антуан Гризманн

Атлетико

 12
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Винисиус Жуниор

Реал

 10
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
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Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
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Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
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