«Барселона» выдвинула ультиматум де Йонгу

«Барселона» выдвинула ультиматум полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25-летний нидерландец должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо покинуть каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави попросил полузащитника пойти на сокращение зарплаты на 50 процентов, но ни игрок, ни его агент не хотят идти на это.

Отмечается, что интерес к де Йонгу проявляет «Манчестер Юнайтед», но он считает, что переход к «красным дьяволам» станет шагом назад в его карьере.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.