«Барселона» возобновила переговоры с Лаутаро

«Барселона» возобновила активные переговоры с «Интером» по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса. 24-летний аргентинец может обойтись каталонскому клубу дешевле, нежели 100 миллионов евро, которые миланцы требуют сейчас, информирует Marca.

Для снижения ценника сине-гранатовые намерены включить в сделку одного или нескольких игроков. Нападающий Филиппе Коутинью может стать одним из главных кандидатов на переход в стан «нерадзурри».

В текущем сезоне на счету Мартинеса 5 голов и 1 результативная передача в 12 матчах серии А.