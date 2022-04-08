«Барселона» включилась в борьбу за Нкунку

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку попал в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб постарается подписать 24-летнего игрока летом, сообщает Sport.es.

Немецкий клуб готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на нападающего претендует «ПСЖ».

Действующий контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.

Нкунку выступает за «Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «ПСЖ» за 13 миллионов евро.