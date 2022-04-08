Анчелотти: «Бензема был бы счастлив, если бы его сравнили с Ван Бастеном и наоборот»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил экс-нападающего «Аякса» и «Милана» Марко Ван Бастена с форвардом Каримом Бензема.

«Очень сложно проводить такие сравнения, потому что мы говорим о разных эпохах и разных людях. Я думаю, что сравнение с Ван Бастеном на самом деле хорошее. Мне кажется, Бензема был бы счастлив, если бы его сравнили с Ван Бастеном, а Марко был бы счастлив при сравнении с Бензема», — цитирует Анчелотти Marca.

Анчелотти и Ван Бастен были одноклубниками в «Милане» с 1987 по 1992 год.

В среду, 6 апреля, Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). В нынешнем сезоне 34-летний нападающий забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.