Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

3 апреля, 23:55

Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Севильей». Отставание от «Реала» — 12 очков

Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Севильей» в матче чемпионата Испании
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Барселоны» поздравляют Педри с голом в ворота «Севильи».
Фото Reuters

3 апреля «Барселона» на своем поле одержала победу над «Севильей» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 72-й минуте встречи забил хавбек каталонцев Педри.

«Барселона» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 57 баллами располагается на четвертой строчке с учетом дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате Испании «Реал» (69 очков).

7 апреля «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы. 8 апреля «Севилья» встретится с «Гранадой» в матче 31-го тура ла лиги.

Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
1:0
Севилья
Голы
Педри, 72 (1:0)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес Жорди Альба Бускетс Педри де Йонг (Гави, 74) Дембеле (Гонсалес, 90+1) Торрес Обамеянг (Депай, 81)
Севилья
Буну Рекик (Аугустинссон, 84) Хесус Навас (Монтиэль, 79) Диегу Карлос Кунде Гудель (Эн-Несири, 78) Хоан Хордан Ракитич Окампос Ламела (Корона, 67) Марсьяль (Мир, 83)
Предупреждения
Бускетс 61’, Дембеле 82’, Пике 85’  -  Корона 85’, Монтиэль 85’, Окампос 88’
Судьи
Мартинес (Испания)

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Валенсия» и «Кадис» голов не забили, «Райо Вальекано» и «Гранада» сыграли вничью

Чемпионат Испании: «Реал» обыграл «Сельту», «Барселона» победила «Севилью» и другие матчи 30-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 2 : 2
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости