Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Севильей» в матче чемпионата Испании

3 апреля «Барселона» на своем поле одержала победу над «Севильей» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 72-й минуте встречи забил хавбек каталонцев Педри.

«Барселона» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 57 баллами располагается на четвертой строчке с учетом дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате Испании «Реал» (69 очков).

7 апреля «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы. 8 апреля «Севилья» встретится с «Гранадой» в матче 31-го тура ла лиги.