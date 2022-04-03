«Валенсия» и «Кадис» голов не забили, «Райо Вальекано» и «Гранада» сыграли вничью

«Валенсия» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

На 90+6-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Хосе Мари.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице примеры. «Кадис» — 17-й.

В другой встрече тура «Райо Вальекано» и «Гранада» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Гранада» ушла от поражения на 90+3-й минуте встречи — гол с пенальти забил Луис Милья. С 51-й минуты «Райо Вальекано» играл в меньшинстве — две желтые карточки в течение двух минут получил Санти Комесана. К основному времени этой встречи было добавлено 12 минут.

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» — на 16-й строчке.