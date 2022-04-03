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Сегодня, 21:33

«Валенсия» и «Кадис» голов не забили, «Райо Вальекано» и «Гранада» сыграли вничью

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«Валенсия» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

На 90+6-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Хосе Мари.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице примеры. «Кадис» — 17-й.

В другой встрече тура «Райо Вальекано» и «Гранада» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Гранада» ушла от поражения на 90+3-й минуте встречи — гол с пенальти забил Луис Милья. С 51-й минуты «Райо Вальекано» играл в меньшинстве — две желтые карточки в течение двух минут получил Санти Комесана. К основному времени этой встречи было добавлено 12 минут.

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» — на 16-й строчке.

Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:0
Кадис
Валенсия
Мамардашвили Коррейа Габриэл Паулиста Гильямон (Элдер Кошта, 86) Диакаби Альдерете (Мориба, 68) Васкес (Хосе Гайя, 87) Солер Гонсалу Гедеш Гомес (Дуро, 68) Хиль (Черышев, 78)
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Хосе Мари, 81) Алехо (Собрино, 65) Негредо Идрисси (Переа, 90) Лукас (Лосано, 81)
Предупреждения
Альдерете 59’, Габриэл Паулиста 66’, Диакаби 90+6’  -  Сан Эметерио 33’, Алехо 58’, Алькарас 77’, Хосе Мари 86’, Лосано 87’
Удаления
Хосе Мари 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Эскудерос (Испания)
Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 19:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:2
Райо Вальекано
Голы
Катена, 6 (0:1), Гвардьола, 17 (0:2), Хорхе Молина, 67 (1:2), Милья, 90+3 (2:2)
Гранада
Машимиану Эскудеро (Соро, 88) Санчес Кини (Узуни, 61) Дуарте Милья Петрович (Брайс Этеки, 46) Суарес (Аресо, 78) Пуэртас Хорхе Молина Кольядо (Мачис, 46)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Гарсия Валентин (Мараш, 86) Марио Суарес Комесанья Палазон (Эрнандес, 86) Нтека (Лопес, 61) Гвардьола (Сисс, 73) Альваро Гарсия (Силла, 73)
Предупреждения
Петрович 8’, Милья 23’, Кольядо 45+3’, Аресо 87’  -  Комесанья 49’, Гвардьола 57’, Катена 90+3’, Эрнандес 90+5’
Удаления
Комесанья 51’ (вторая ж.к)
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)
ФК Валенсия
ФК Гранада
ФК Кадис
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» на следующей неделе проведет переговоры с Араухо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 2 : 2
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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