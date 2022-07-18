«Барселона» сделает «Челси» новое предложение по Аспиликуэте
«Барселона» готовится сделать первое предложение относительно перехода защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Mundo Deportivo.
Сине-гранатовые располагают информацией, что лондонцы не будут препятствовать уходу игрока. «Челси» будет готов принять минимальное предложение.
Капитан «Челси» уже заявил руководству, что хочет покинуть команду и присоединиться к «Барселоне».
Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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3
|Атлетико
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0
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6
|Р. Сосьедад
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
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|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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