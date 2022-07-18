«Барселона» сделает «Челси» новое предложение по Аспиликуэте

«Барселона» готовится сделать первое предложение относительно перехода защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые располагают информацией, что лондонцы не будут препятствовать уходу игрока. «Челси» будет готов принять минимальное предложение.

Капитан «Челси» уже заявил руководству, что хочет покинуть команду и присоединиться к «Барселоне».

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.