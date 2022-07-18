Сын Почеттино подписал контракт с клубом из третьего испанского дивизиона

Полузащитник Маурицио Почеттино стал игроком каталонского клуба «Химнастик», который выступает в третьем испанском дивизионе, сообщает AS.

Стороны заключили контракта на один год с возможностью его продления еще на один сезон.

С 2015 года Почеттино-младший играл за молодежные команды «Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «Уотфорда».

21-летний Маурицио — сын известного аргентинского тренера Маурисио Почеттино.