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«Барселона» — «Реал»: Рамос — в стартовом составе

16:46
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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Стали известны стартовые составы матча 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Защитник «Реала» Серхио Рамос, пропускавший встречу Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3) из-за повреждения, выйдет на поле с первых минут.

«Барселона»: Нету, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Коутинью, Фати, Месси.

Запасные: Иньяки Пенья, Тенас, Араухо, Фирпо, Аленья, Пьянич, Пуч, Сержи Роберто, Гризманн, Брэйтуэйт, Дембеле, Тринкан.

«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде, Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитау, Марселу, Модрич, Васкес, Йович, Родригу.

На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»

Барселона — Реал

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