«Барселона» — «Реал»: Рамос — в стартовом составе
Стали известны стартовые составы матча 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».
Защитник «Реала» Серхио Рамос, пропускавший встречу Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3) из-за повреждения, выйдет на поле с первых минут.
«Барселона»: Нету, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Коутинью, Фати, Месси.
Запасные: Иньяки Пенья, Тенас, Араухо, Фирпо, Аленья, Пьянич, Пуч, Сержи Роберто, Гризманн, Брэйтуэйт, Дембеле, Тринкан.
«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде, Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Лопес, Милитау, Марселу, Модрич, Васкес, Йович, Родригу.
На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.