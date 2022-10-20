Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:51

«Барселона» рассматривает возможность приобретения игрока ПСВ Сангаре

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре, сообщает Sport.es.

По данным источника, 24-летний футболист впечатляет своей игрой с момента перехода в голландский клуб, и руководство испанской команды считает, что он может станет хорошим дополнением.

Летом 2022 года Сангаре продлил контракт с «ПСВ» до 2027 года. В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/sangare-mediocentro-sorpresa-gusta-barca-77430552
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСВ
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
«Неуважение достигло своего пика». Ниманну сломали фигуру короля, но он все равно выиграл
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
17
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
 0 : 3
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости