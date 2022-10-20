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Сегодня, 19:12

Каньисарес: «Барса» наняла Хави, чтобы выиграть время, изучая рынок»

Каньисарес считает, что Хави еще не готов возглавлять «Барселону»
Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший испанский вратарь Сантьяго Каньисарес поделился мнением о работе главного тренера «Барселоны» Хави.

«Барса» наняла Хави, чтобы выиграть время, изучая рынок и обновляя состав. У меня много сомнений в нем, потому что он еще не показал, на что способен и не добился того, чего хочет «Барса»: доминировать в Европе и в Испании", — приводит SportBild слова Каньисареса.

Ранее Хави заявил, что поймет, если руководство клуба захочет его уволить из-за неудачных результатов.

16 октября «Барселона» потерпела поражение от «Реала» в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:3). На данный момент команда Хави с 22 очками занимает 2-е место в ла лиге. В Лиге чемпионов клуб расположился на 3-й позиции в своей группе (4 очка) и может не пройти в следующую стадию турнира.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/fc-barcelona-spanien-legende-aetzt-xavi-ist-noch-nicht-bereit-bara-zu-fuehren-81673194.sportMobile.html
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
17
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
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37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
 0 : 3
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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