«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Павару

«Барселона» проявляет предметный интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару, пишет журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб рассматривает 26-летнего француза как одну из приоритетных трансферных целей.

Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее в клубе сообщили, что готовы продлить соглашение с игроком.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.