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«Барселона» пропустила самый быстрый гол на своем поле с 2005 года

22:50

«Барселона» в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Гранады» пропустила самый быстрый гол на своем поле в ла лиге с 2005 года.

Защитник «Гранады» Домингос Дуарте забил гол на 88-й секунде встречи. До этого «Барселона» пропускала на своем поле быстрее в чемпионате Испании 6 февраля 2005 года. Тогда форвард «Атлетико» Фернандо Торрес отправил мяч в сетку ворот «сине-гранатовых» на 37-й секунде игры.

После первого тайма «Гранада» обыгрывает «Барселону» со счетом 1:0.

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Иван Торопцев все материалы автора

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