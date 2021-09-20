«Барселона» пропустила самый быстрый гол на своем поле с 2005 года

«Барселона» в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Гранады» пропустила самый быстрый гол на своем поле в ла лиге с 2005 года.

Защитник «Гранады» Домингос Дуарте забил гол на 88-й секунде встречи. До этого «Барселона» пропускала на своем поле быстрее в чемпионате Испании 6 февраля 2005 года. Тогда форвард «Атлетико» Фернандо Торрес отправил мяч в сетку ворот «сине-гранатовых» на 37-й секунде игры.

Duarte's goal is the earliest LaLiga goal conceded by Barcelona at home since a 20-year-old Fernando @Torres scored after 37 seconds for Atl?tico Madrid on Feb. 6, 2005, in a 2-0 win for Atleti (via @StatsBySTATS) — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 20, 2021

После первого тайма «Гранада» обыгрывает «Барселону» со счетом 1:0.