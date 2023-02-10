«Барселона» продолжает следить за Маркусом Тюрамом

«Барселона» продолжает следить за нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, сообщает Sport.

По информации издания, руководство сине-гранатовых планирует подписать 25-летнего француза в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В текущем сезоне Тюрам сыграл за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Барселона» возглавляет турнирной таблицу чемпионата Испании, набрав 53 очка за 20 матчей.