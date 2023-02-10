Стало известно, когда полузащитник «Реала» Кроос определится с новым контрактом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится с новым контрактом в июне, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По информации источника, немецкий хавбек попросил руководство команды отсрочить решение по поводу нового контракта до лета.

33-летний полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел за мадридский клуб 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.