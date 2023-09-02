«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2023/24

«Барселона» показала третий комплект формы на сезон-2023/24 в бирюзовом цвете с вкраплениями синего и гранатового оттенков.

Каталонский клуб в отмечает, что комплект «был вдохновлен ДНК команды». За его разработку отвечала компания Nike. Форма изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

На манжетах рукавов присутствует надпись Blaugrana, а основным цветом джерси, шорт и гетр является голубой.

«Барса» впервые сыграет такой футболке 3 сентября — против «Осасуны».