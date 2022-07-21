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Сегодня, 14:49

«Барселона» предпримет еще одну попытку подписать Кунде

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» предпримет еще одну попытку подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Diario Sport.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 23-летнего француза является «Челси», предложивший за него 65 миллионов евро.

Однако руководство каталонского клуба готовит еще одно, последнее предложение о трансфере защитника.

Отмечается, что условия будут хуже тех, что предлагает лондонский клуб, но ключевую роль может сыграть желание самого игрока.

При этом сине-гранатовые готова платить Кунде 6-7 миллионов евро в год, в то время как «аристократы» — 12 миллионов в год.

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/barca-to-make-a-new-final-offer-to-sevilla-for-jules-kounde-14132697
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