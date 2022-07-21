«Барселона» предпримет еще одну попытку подписать Кунде

«Барселона» предпримет еще одну попытку подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Diario Sport.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 23-летнего француза является «Челси», предложивший за него 65 миллионов евро.

Однако руководство каталонского клуба готовит еще одно, последнее предложение о трансфере защитника.

Отмечается, что условия будут хуже тех, что предлагает лондонский клуб, но ключевую роль может сыграть желание самого игрока.

При этом сине-гранатовые готова платить Кунде 6-7 миллионов евро в год, в то время как «аристократы» — 12 миллионов в год.

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.