«Барселона» предложит «Севилье» около 60 миллионов евро за Кунде до конца недели

«Барселона» собирается совершить последнюю попытку приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонский клуб планирует до конца недели направить предложение в размере примерно 60 миллионов евро.

Ранее «Челси» предложил «Севилье» 65 миллионов евро за 23-летнего француза.

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.