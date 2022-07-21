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Сегодня, 19:49

«Барселона» предложит «Севилье» около 60 миллионов евро за Кунде до конца недели

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» собирается совершить последнюю попытку приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонский клуб планирует до конца недели направить предложение в размере примерно 60 миллионов евро.

Ранее «Челси» предложил «Севилье» 65 миллионов евро за 23-летнего француза.

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1550151127777296384
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«Барселона» предпримет еще одну попытку подписать Кунде
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