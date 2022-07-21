«Барселона» может купить Регилона в случае, если клуб не сможет подписать Маркоса Алонсо

«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 25-летнего испанца на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере Маркоса Алонсо из «Челси».

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 31 матче за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.