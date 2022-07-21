«Барселона» может купить Регилона в случае, если клуб не сможет подписать Маркоса Алонсо
«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 25-летнего испанца на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере Маркоса Алонсо из «Челси».
Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 31 матче за английскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0
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|0-0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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