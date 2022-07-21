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Сегодня, 13:59

«Барселона» может купить Регилона в случае, если клуб не сможет подписать Маркоса Алонсо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 25-летнего испанца на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере Маркоса Алонсо из «Челси».

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 31 матче за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220720/1001839453/reguilon-alternativa-low-cost-barca-falla-marcos-alonso.html
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