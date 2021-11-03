Тер Штеген — о победе над киевским «Динамо»: «Важнейший матч, слава небесам, что мы выиграли»
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался по поводу победного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).
«Важнейший матч, слава небесам, что мы выиграли. Знаю, что у «Динамо» были моменты, но так всегда будет. Мы хорошо сыграли, я доволен», — цитирует тер Штегена пресс-служба УЕФА.
Киевское «Динамо» идет на последнем месте в группе Е с 1 очком, «Барселона» благодаря победе над киевлянами поднялась на второе место с 6 очками в 4 матчах.
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