«Барселона» подтвердила травму Артура

Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму лодыжки. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

Бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Он работал по индивидуальной программе. Срок его восстановления станет известен позднее.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

7 марта «Барселоне» предстоит сыграть с «Реалом Сосьедад» в 27-м туре чемпионата Испании. Начало в 20.30 по московскому времени.