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«Барселона» подтвердила травму Артура

16:02
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Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму лодыжки. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

Бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Он работал по индивидуальной программе. Срок его восстановления станет известен позднее.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

7 марта «Барселоне» предстоит сыграть с «Реалом Сосьедад» в 27-м туре чемпионата Испании. Начало в 20.30 по московскому времени.

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