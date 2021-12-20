«Барселона» планирует выставить четверых футболистов на трансфер в январе
Главный тренер «Барселоны» Хави определился с четырьмя игроками, с которыми хочет распрощаться в зимнее трансферное окно.
Испанская команда хочет сократить зарплатную ведомость, сообщает Mundo Deportivo.
В первую очередь «Барселона» планирует расстаться с арендованным у «Севильи» форвардом Люком де Йонгом. Если клуб не найдет команду, которая перехватит арендное соглашение, то каталонцы выплатят «Севилье» неустойку за досрочное возвращение игрока. Также «Барселона» планирует отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо из-за его высокой зарплаты и игры, которая не вписывается в тактику команды. Еще двумя игроками, с которыми Хави хочет распрощаться в зимнее трансферное окно, станут защитник Самуэль Юмтити и вратарь Нето.
В чемпионате Испании «Барселона» занимает седьмое место, набрав 27 очков в семнадцати матчах. От идущего на первом месте мадридского «Реала» каталонцы отстают на 16 очков и имеют игру в запасе.
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