Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» откажется от трансфера Кавани из-за сложности переговоров с «Манчестер Юнайтед»

21:31
Теги:

«Барселона» намерена отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Интерес сине-гранатовых к уругвайцу уже окончательно охладел, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Причина этому — трудности, возникшие в процессе переговоров.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» хотела бы приобрести Кавани уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» истекает по окончании сезона-2021/22.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Талант с родины Боба Марли едет в «Спартак». Футбол спас его после убийства отца
Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве
0
Реклама