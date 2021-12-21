«Барселона» откажется от трансфера Кавани из-за сложности переговоров с «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» намерена отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Интерес сине-гранатовых к уругвайцу уже окончательно охладел, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Причина этому — трудности, возникшие в процессе переговоров.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» хотела бы приобрести Кавани уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» истекает по окончании сезона-2021/22.