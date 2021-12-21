Алаба и Иско сдали положительные тесты на коронавирус
22:10
Игроки «Реала» Давид Алаба и Иско сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Таким образом, Алаба и Иско пропустят матч 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который состоится завтра, 22 декабря.
Ранее в «Реале» положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Лунин, Марсело, Лука Модрич, Марко Асенсио, Гаррет Бэйл, Родриго и Давиде Анчелотти.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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