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Симеоне: «Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен»

Симеоне высказался о неудачном периоде в карьере Суареса
21:30
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, чего не хватает нападающему команды Луису Суаресу.

«Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен, — приводит слова Симеоне Marca. — Тогда Луис будет смертоносным, как в прошлом сезоне».

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Атлетико».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/12/21/61c1b9e0268e3ecf768b45bb.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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