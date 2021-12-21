Симеоне: «Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, чего не хватает нападающему команды Луису Суаресу.

«Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен, — приводит слова Симеоне Marca. — Тогда Луис будет смертоносным, как в прошлом сезоне».

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Атлетико».