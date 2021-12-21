Симеоне: «Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен»
Симеоне высказался о неудачном периоде в карьере Суареса
21:30
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, чего не хватает нападающему команды Луису Суаресу.
«Атлетико» должен играть более сплоченно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес смертоносен, — приводит слова Симеоне Marca. — Тогда Луис будет смертоносным, как в прошлом сезоне».
В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Атлетико».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/12/21/61c1b9e0268e3ecf768b45bb.html
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю